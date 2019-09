Call of Duty : Modern Warfare pourrait s’accompagner d’une cinquantaine de maps

Le grand retour de Terminal et Rust

Le nom des 57 cartes qui ont pu être extraites de la bêta de CoD : MW. © ResetEra

Source : ResetEra

Et parmi les plus croustillantes, on retient particulièrement la liste précise des cartes dont pourra disposer Call of Duty : Modern Warfare — 57 au total.Si l'on ignore pour l'heure quelles cartes du lot feront partie de la campagne, lesquelles seront jouables en multijoueurs et encore moins lesquelles seront vendues dans un DLC, on ne peut rester insensibles à la vue de certains noms connus.Dans la litanie de noms n'évoquant pour le moment rien (sinon que de nombreuses cartes de nuit seront de la partie), on se réjouit de retrouver lesTerminal et Rust — deux arènes ayant fait les grandes heures de Call of Duty : Modern Warfare 2 en 2009.Call of Duty : Modern Warfare sera disponible le 25 octobre sur PC, PS4 et Xbox One.