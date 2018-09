Overclocké, le i7-9700K atteint les 5,3 GHz en air cooling

Des performances atteintes grâce à la soudure de l'IHS ?

Alors qu'un premier benchmark duse balade dans la nature, une vidéo vient attester de ses performances « sur le terrain ».Mis entre les mains d'un passionné, le futur processeur d'Intel se révèle capable de belles prouesses en matière d'overclocking, et atteint les, sans nécessiter une solution de watercooling. Nous vous en parlions hier , Intel a décidé de souder l'directement au Die sur ses prochains processeurs. Ce faisant, la conductivité entre le processeur et la carte mère est accrue, et la chauffe amoindrie.Ceci expliquerait peut-être les résultats obtenus par le petit chanceux qui partage aujourd'hui son exploit.Mais, au juste, comment être sûr qu'il s'agisse bien d'un I7-9700K ?Eh bien comme le montre la capture d'écran (de qualité déplorable) de l'utilitaire CPU-Z, le processeur utilité dispose de 8 coeurs physiques épaulés de 8 threads et de 12 Mo de cache L3. Aucune mention n'est faite de la technologie, effectivement absente du futur processeur Intel.Pour atteindre les 5,3 GHz sur tous les coeurs du processeur, le coefficient multiplicateur de celui-ci a été poussé à 53, et sa tension élevée à 1.215V.