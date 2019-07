Corsair rachète le fabricant de PC Origin

© Origin PC

Origin PC restera indépendant

Corsair intégrera certains de ses produits et logiciels aux machines Origin PC

Fondé en 2009 et basée à Miami (Floride),est notamment spécialisé dans le montage sur-mesure d'ordinateurs de bureau et de laptops dédiés au gaming. L'entreprise a récemment fait parler d'elle en réunissant une Xbox One, une PlayStation 4, une Nintendo Switch et un PC dans une seule et même tour. D'après un communiqué publié par, cette acquisition, dont le montant n'a pas été spécifié, vise avant tout à étendre l'influence de Corsair auprès des joueurs qui ne souhaitent pas monter eux-mêmes leurs machines.D'après The Verge, ce rachat n'aboutira pas à une absorption complète d'Origin par Corsair. Le fabricant d'ordinateurs resteraet continuera à mener ses activités en tant de marque à part entière. Les garanties, le service après-vente et la commercialisation de produits doivent donc se poursuivre sans changement particulier, est-il précisé.Corsair explique par ailleurs qu'en dépit de cette acquisition, il prévoit de continuer à, comme le Corsair One, un PC gamer compact.Le fabricant déploiera toutefois, dans les machines montées par Origin, certains de. Sont pour l'instant évoqués iCue, le logiciel de gestion de l'éclairage RGB de Corsair, ainsi que la gamme de watercooling customs Hydro X Series. L'intégration «» devrait toutefois se renforcer dans un avenir proche, a indiqué le groupe.En 2018, Corsair avait déjà racheté Elgato, une marque connue pour ses cartes de capture vidéo, mais aussi et plus généralement les appareils destinés aux streamers. Récemment, et comme le rappelle The Verge, d'autres acquisitions d'envergure ont eu lieu sur le secteur du gaming, comme les rachats d'Astro par Logitech, ou de Roccat par Turtle Beach