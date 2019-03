Turtle Beach, spécialiste du casque Gamer, acquiert ROCCAT

Echange de bons procédés entre Turtle Beach et ROCCAT

Turtle Beach : une ouverture sur le monde PC pour le spécialiste du casque console

En plus de cette somme, versée comptant apprend-on, l'américains'engage à verser à1 million de dollars en cash ou stock option et 3,4 millions supplémentaires en « earn-out » (close permettant d'indexer une partie du prix de la transaction sur les résultats à venir de la compagnie acquise, ROCCAT en l'occurrence). Dans son ensemble, la transaction va donc chercher dans les 19,2 millions de dollars, soit près de 17 millions de nos euros.Dans les faits, ce rachat de ROCCAT par Turtle Beach semble relever de l'échange de bons procédés pour les deux entités, qui devraient profiter de leurs situations respectives sur le marché pour continuer de grossir... cette fois de manière mutuelle.En rachetant ROCCAT, Turtle Beach s'assure en effet d'accroître sa présence en Europe, et notamment en Allemagne, mais aussi en Asie où le constructeur de périphériques gaming est également implanté. En retour, ROCCAT peut pour sa part espérer profiter de l'imposant réseau tissé ces dernières années par Turtle Beach en Amérique du Nord.L'investissement consenti par Turtle Beach est aussi un moyen pour le fabricant de s'ouvrir à d'autres horizons. Détenteur de 40% de parts de marché sur le secteur du casque Gaming pour consoles de salon, le groupe californien est désormais paré pour s'ouvrir à une plus large échelle au monde du périphérique PC.Un objectif que la firme ne cherche d'ailleurs pas à cacher. Juergen Stark, CEO de Turtle Beach, commente ainsi le rachat de ROCCAT en ces termes : «».Dans le communiqué publié par la marque, les deux partis s'abreuvent de compliments sur leurs qualités respectives. Reste à savoir si ce rachat ne débouchera pas, à terme, sur une absorption complète de ROCCAT par Turtle Beach. Réponse dans les années à venir.