Au départ réservé aux casques Razer, comme c'est le cas sur les derniers Razer Kraken V4 et Kraken V4 Pro, la technologie THX Spatial Audio s’est étendue et, désormais, s’enrichit avec l’arrivée du THX Spatial Audio+. Si l’annonce de cette nouvelle version cible avant tout les usages gaming sur PC — en particulier avec des casques et écouteurs — le communiqué de THX met également en avant des usages plus larges, incluant l’écoute de films et de musique. La technologie est d’ailleurs pensée pour s’adapter à une variété de produits, au-delà des seuls casques, avec des applications prévues sur des laptops et même des barres de son, bien que le rendu y soit, selon THX lui-même, moins immersif que sur un casque.