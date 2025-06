Une charge rapide de 15 minutes permet d'obtenir jusqu'à 9 heures d'autonomie selon le constructeur, donnée que nous vérifierons toutefois, mais qui semble très intéressante, à condition de ne pas forcer sur le volume. Le micro ClearCast 2.X offre une communication claire avec un son en 32 KHz / 16 bit.

Les casques offrent toutefois un look léger, sobre et ressemblant à ce que propose SteelSeries, notamment le précédant Arctis Nova Pro. Le look est soigné et affirmé, sans grandes extravagances, et c'est justement ce que l'on souhaite quand on achète un casque de la marque.