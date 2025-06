Cette protection n'est pas une nouveauté pour Nintendo. La Switch OLED, sortie en octobre 2021, disposait déjà de ce même film permanent qui limitait les risques en cas d'accident. Le procédé semble avoir bien fonctionné, et Nintendo ne veut prendre aucun risque avec sa nouvelle console, qui devrait s'écouler à plusieurs millions d'exemplaires dès son lancement et quelques mois avant les fêtes de fin d'année qui devraient voir de nombreuses Switch 2 rejoindre les sapins de Noël autour du monde.

Bref, ne touchez à rien et profitez au plus vite de votre nouvelle console si vous avez la chance de la recevoir dès cette semaine. Mario Kart World sera le premier jeu exclusif, disponible notamment dans un pack plus accessible que l'achat de la console seule, puis du jeu, et ce dernier devrait vous proposer une foule de nouveautés durant ce week-end et tout cet été.