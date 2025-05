Et si des exemplaires de la Nintendo Switch 2 circulent déjà dans la nature, il semble toutefois impossible d’y jouer avant la date officielle de lancement. D’après une courte vidéo de déballage publiée sur YouTube (et retirée depuis), la console nécessiterait un patch « day one » indispensable à son bon fonctionnement. Autrement dit, même si l'on est en possession anticipée de la console, il faudra patienter, et disposer d’une connexion Internet, pour espérer en profiter pleinement.