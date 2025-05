Les sources de Bloomberg affirment qui plus est que Samsung aurait déjà invité Nintendo à adopter ses dalles OLED pour une future version de sa console. La Nintendo Switch 2 étant compatible HDR, et les titres made in Nintendo étant haut en couleurs (coucou Mario Kart World), l'arrivée d'une version OLED dans les années à venir aurait beaucoup de sens. Reste maintenant à savoir quand celle-ci verra exactement le jour.

Si Nintendo nous a habitué à commercialiser maintes versions de ses consoles au fil des décennies (Game Boy, Game Boy Advance, Nintendo DS…), n'oublions pas que la variante OLED de la Nintendo Switch n'a vu le jour que quatre ans après le lancement de la machine hybride. Par conséquent, si la firme décide de reproduire à la lettre le schéma appliqué à la Switch première du nom, elle pourrait d'abord commercialiser une version Lite totalement nomade, plus adaptée aux mains d'enfants, avant de proposer une variante équipée d'un écran OLED (et éventuellement plus puissante). Affaire à suivre.