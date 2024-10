Notée 9/10 par la rédaction, la Logitech G502 Lightspeed reprend les caractéristiques de la G502 Hero en offrant une connexion sans-fil via un dongle USB. Équipée du capteur optique Hero 25K, elle atteint une sensibilité de 25 600 DPI (ou points par pouce en français), avec un taux de réponse de 1 000 Hz et 11 boutons programmables. Cette souris pour joueurs pèse entre 114 et 130 grammes (avec les poids vendus en option), et propose une autonomie allant de 48 à 60 heures si vous utilisez l'éclairage ou non. Et elle se recharge en cinq minutes pour deux heures de jeu.