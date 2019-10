Red Dead Redemption 2 : la version PC réclamera "seulement" 150 Go d'espace disque

Le disque dur va souffrir

Configuration minimale :

Système d'exploitation : Windows 7 - Service Pack 1 (6.1.7601)

Processeur : Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300

Mémoire : 8 Go de RAM

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

Espace disque : 150 Go

Carte son : compatible DirectX

Configuration requise :

Système d'exploitation : Windows 10 - Mise à jour avril 2018 (v1803))

Processeur : Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500 X

Mémoire : 12 Go de RAM

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 4GB

Espace disque : 150 Go

Carte son : compatible DirectX

Source : Nibel

Inutile de présenter les aventures d'Arthur Morgan pour la cinquantième fois. Red Dead Redemption 2 a su marquer les joueurs grâce à son univers réaliste et son histoire touchante. Début octobre, Rockstar a enfin officialisé la venue de son jeu sur nos chers ordinateurs.Pour se rendre au Far West sur PC, il faudra dans un premier temps s'assurer d'avoir une machine avec la configuration adéquate. Le studio à l'étoile est passé par son Rockstar Launcher pour détailler cela.Red Dead Redemption 2 sortira le 5 novembre 2019 sur PC via le Rockstar Launcher et l'Epic Games Store. Les utilisateurs Steam devront patienter jusqu'au 5 décembre prochain.