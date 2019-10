Red Dead Redemption 2 débarque sur PC le 5 novembre

Graphismes améliorés et nouveaux contenus

Steam servi en dernier

RED DEAD REDEMPTION 2 is coming to PC November 5thhttps://t.co/ECEqNr9HUI pic.twitter.com/8jg8WeVvQ8 — Rockstar Games (@RockstarGames) October 4, 2019

Rockstar vient d'annoncer une nouvelle que beaucoup de joueurs attendaient , son dernier titre et carton de ventes sur consoles, débarque enfin sur PC à partir du 5 novembre prochain.Pour l'occasion, le studio annonce qu'il ne s'agit pas d'un simple portage mais que la version PC va avoir droit à quelques nouveautés et améliorations. On nous promet notamment «». On peut donc s'attendre à un jeu encore plus beau en ultra HD que sur Xbox One X, plateforme où il est actuellement le plus époustouflant. Rockstar ne fournit pas plus de détails pour le moment : on ne sait par exemple pas siPC sera compatible avec le ray-tracing ou non.Au programme également, de nouveaux contenus pour le mode solo, avec de nouvelles armes, de nouvelles missions de chasseur de prime et de nouveaux camps de bandits. Enfin, l'achat du jeu donne bien sûr accès àCela va certainement faire couler beaucoup d'encre :ne sera disponible sur Steam que le 5 décembre 2019, un mois après sa sortie officielle sur PC. Pour y jouer dès le 5 novembre, il faudra donc acheter le titre via une autre plateforme : Rockstar Games Launcher, Epic Games Store ou d'autres distributeurs.À noter quefait partie des jeux de lancement de Google Stadia , qui arrive aussi en France ce mois de novembre.Les précommandes débutent le 23 octobre sur les stores tiers et dès le 9 octobre sur le Rockstar Games Launcher, que le studio essaye de mettre en avant. Pour rappel, vous pouvez obtenir GTA San Andreas gratuitement sur PC en installant ce launcher avant le 8 octobre.Précommander sur le Rockstar Games Launcher est d'ailleurs très intéressant puisque l'éditeur nous offre, dans ce cas, deux jeux à choisir parmi les suivants :et. Cette précommande sur le store de Rockstar permet également de profiter de réductions sur les « Special Edition and Ultimate Edition » deD'autres bonus en jeu (cash, kit de survie, cheval de guerre et carte aux trésors pour le mode solo, lingots d'or pour le Online) sont aussi prévus. Attention, les précommandes sur le Rockstar Games Launcher ne sont disponibles que jusqu'au 22 octobre.