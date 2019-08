Control : le ray-tracing change-t-il la donne ?

Une direction artistique sublimée

Et les performances alors ?

Si la firme de Santa Clara met en avant ses fonctionnalitésdepuis le lancement de la génération, il faut reconnaître que les jeux actuellement compatibles se comptent sur les doigts d'un manchot unijambiste. Lors de l'annonce des GeForce RTX Super , NVIDIA se proposait d'offrir Control etpour l'achat d'une carte graphique RTX ou RTX Super, deux jeux compatibles avec les fonctionnalités Turing. Siattend toujours son patch RTX, nous nous intéressons aujourd'hui à, qui pourrait bien être la vitrine dont avait besoin NVIDIA. Si jamais vous souhaitez en savoir plus sur leet le), nous vous invitons à lire la partie adéquate de ce dossier Remedy a mis à jour son, le moteur maison qui animait déja. Si ce dernier manquait d'optimisation sur PC, il proposait déjà un rendu cinématographique convaincant, avec une gestion de la lumière et des ombres très poussée.Dans, Remedy propose, sur la version DX12 de son moteur, l'activation dupour sublimer les effets de réflexion, d'ombres et de lumières diffuses. Et ça marche !Pour illustrer cet article nous avons fait tournersur une configuration basée sur une, un Core i7 8700K, accompagné de 16 GO de RAM.Sur l'ensemble de nos screenshots, le jeu tourne avec tous les réglages graphiques au maximum en 1440p (WQHD). Leest activé afin de maintenir des performances au dessus de 60 images/seconde lorsque les effets dusont réglés en « élevé ». Cela offre un rendu en 960p upscalé en 1440p via la technologie de NVIDIA, pour un résultat très convaincant. La dégradation visuelle est beaucoup moins prononcée que surou, sur lesquels l'activation du DLSS entraînait un effet de flou très désagréable., laissant espérer le meilleur pour l'avenir de cette technologie liée auAu delà des reflets plus réalistes (notamment sur les surfaces transparentes comme les vitres) que permet le. Un fois qu'on y a pris goût, le jeu semble bien terne sans leDu coté des performances, notre RTX 2080 Super s'en sort parfaitement avec plus de 65 - 70 images/seconde avec. Si on désactive le DLSS, l'impact sur les performances est énorme : on obtient une moyenne de 40 images/seconde. Enfin sans leni le DLSS (avec le MSAA 4X),tourne à plus de 75 images/seconde.Sa petite sœur, la, s'en sort également très bien bien en 1080p : 70 images/seconde avec« élevé » + DLSS (rendu en 720p upscallé en 1080p). En 1440p les choses deviennent plus compliquées, mais en passant leen « moyen » + DLSS, les 60 images/seconde sont atteignables ! Enfin notez bien que le passage du réglagede « moyen » à « élevé » demande beaucoup de ressources, alors que l'écart visuel est beaucoup plus modéré.