Rockstar vous offre GTA San Andreas sur PC… si vous installez son launcher

© Rockstar Games

Un nouveau Launcher pour remplacer Social Club

Lire aussi :

Un jeu de Rockstar Games pas encore annoncé déjà interdit en Australie



Source : Rockstar Games

» dirait probablement CJ, héros dedevant cet énième launcher à installer pour profiter de sa ludothèque. Reste que Rockstar agite cette fois une bien jolie madeleine de Proust sous nos yeux de joueurs nostalgiques.Les adeptes dedevront désormais passer par le Rockstar Games Launcher pour profiter de leur jeu favori. Un moindre bouleversement dans leur cas, puisque le jeu en monde ouvert reposait déjà sur le Social Club (un fac-similé de launcher). Ce dernier est d'ailleurs pleinement intégré au Rockstar Launcher nouveau, et permet bien entendu de retrouver ses amis et ses contenus.Mais sortir de son chapeau un nouveau lanceur sur PC (alors même que le marché est saturé) sans nouveauté apparente, c'est louche. C'est en tout cas ce que semblent penser un certain nombre de redditeurs , qui voient ici une manière pour Rockstar de préparer l'arrivée de Red Dead Redemption 2 sur PC. Mutique sur le sujet , Rockstar n'a bien évidemment pas communiqué sur un quelconque portage de son jeu western (et aucune trace n'a été trouvée dans le code source du launcher). Mais peut-être l'éditeur nous réserve-t-il une surprise pour le premier anniversaire de, le 26 octobre prochain ? Après tout,a mis plus d'un an avant d'arriver sur PC.