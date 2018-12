Rockstar : Red Dead Redemption II « absolument pas prévu sur PC »

Red Dead Redemption II sur PC ?

Red Dead Redemption II, vraie exclusivité console ?

Red Dead Redemption II va-t-il arriver un jour sur PC ? Si l'on en croit les dires des développeurs, inutile de compter dessus. Il n'en fallait pas plus pour déclencher un torrent de réactions.Jour après jour, Red Dead Redemption II continue de se dévoiler. Mais celui qui est attendu pour la fin du mois d'octobre et qui devrait être un carton des ventes attire les foudres des aficionados du PC. Officiellement, aucun portage sur PC n'est prévu pour le moment. Les développeurs sont formels : aucun développement dédié à un autre support que la PlayStation 4 et la Xbox One. Point barre.Certains voient dans cette annonce une simple attente avant que Red Dead Redemption II ne soit proposé dans 1 ans ou 2 sur PC (et sur les nouvelles machines de Sony et Microsoft en version HD ?). Comme cela a pu être le cas avec GTA V, faut-il s'attendre à une sortie décalée sur PC ? Sur les réseaux sociaux, certains joueurs évoquent le fait que Rockstar Games ne peut pas se priver de la communauté de joueurs PC. L'exemple du succès de GTA Online notamment est cité.L'arrivée du jeu avec son ambiance de western n'est-elle qu'une question de temps sur PC ? Chez Rockstar Games, l'idée est peut-être de ne pas annoncer trop à l'avance une sortie sur PC, de peur que de nombreux joueurs attendent cette version avant d'acheter le titre. Sans annonce de version PC, les ventes potentielles PS4 et Xbox One sont logiquement plus hautes.Sans oublier quepremier du nom, sorti en 2010, est toujours resté une exclusivité console. Proposé sur PS3 et Xbox 360, le titre n'a jamais été porté sur PC - et le jeu a malgré tout remporté un énorme succès, avec pas moins de 14 millions de copies vendues.Quoi qu'il en soit, alors que les fans patientent pour ce deuxième opus, des bundles de Noël commencent déjà à fleurir contenant le jeu et une console. Sur PC, il faudra, peut-être, patienter éternellement.