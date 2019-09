Red Dead Redemption 2 de nouveau classifié en Australie : la version PC en approche ?

© Rockstar Games

Un nouveau dépôt de classification a été effectué pour RDR 2 le 20 août dernier. © Australian Classification

La question n'est plus « si », mais « quand »

Via : GamingBolt

Pourquoi soumettre une nouvelle fois à la classification un titre sorti en octobre 2018 ? C'est précisément la question soulevée par le dépôt, le 20 août dernier, d'une nouvelle itération de Red Dead Redemption 2 au registre de l'Australian Classification.Si la version PC de Red Dead Redemption premier du nom n'est jamais restée qu'un fantasme, sa suite a de belles chances d'apparaître un jour sur nos machines.Il y a d'abord eu des références à des options graphiques avancées (et manquantes à GTA V), mais aussi la mention très claire à des « Accomplishments » (trophées) pour un titre appelé... « RDR2_PC », débusquée dans le code source du Rockstar Social Club.Il y a quelques jours, Rockstar a inauguré un tout nouveau launcher sur PC , sans raison apparente. Suffisant, pour certains, pour s'imaginer que l'éditeur ne fait ici que paver le chemin pour l'arrivée prochaine de Red Dead Redemption 2 sur PC.Rappelons toutefois que GTA V avait mis plus d'un an et demi avant de s'inviter sur PC. RDR 2 n'a, lui, même pas encore soufflé sa première bougie.