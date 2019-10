Cooler Master lance un support de carte graphique universel... et RGB (évidemment)

© Cooler Master

Protéger et servir... de soutien-carte

© Cooler Master

© Cooler Master

Source : TechPowerUp

Ce support se veut compatible avec tous les modèles de cartes graphiques et s'additionne bien entendu à un lot de LEDs RGB paramétrables. Son lancement est prévu le 7 octobre prochain à un prix de 24,99 dollars. Une page officielle est par ailleurs d'ores et déjà en ligne sur le site de Cooler Master.Comme l'indique le communiqué du fabricant taïwanais (relayé par TechPowerUp), l'ELV8 est adaptable sur une majorité de cartes-mères et peut aussi se synchroniser avec les logiciels de gestion RGB de ces dernières. Le support en lui-même est conçu pour se placer en renfort sous le GPU et se fixe directement, d'une part au boîtier, d'autre part au slot PCIe de la carte-mère, est-il précisé.Son bras, réglable en longueur, lui permet de s'adapter à peu près à n'importe quelle carte graphique. Plutôt bien conçu, il a l'avantage - au delà du cachet qu'il pourrait apporter à votre config' (même si tout le monde ne sera pas nécessairement de cet avis) - de permettre à la carte graphique de ne pas forcer de tout son poids sur le slot PCIe de la carte-mère. De quoi participer à la longévité de la connectique.