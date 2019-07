In Win lance un boitier avec une façade LED totalement configurable

144 LEDs RGB en façage pour le In Win 309

Source : TechPowerUp

Lese présente comme le digne héritier du très lumineux In Win 307 , présenté au Computex 2018.Le successeur duest lui aussi équipé de 144 LEDs en façade, mais cette fois, il s'agit de. La matrice se branche tout simplement sur l'un des ports USB 2.0 de la carte mère, puis se gère via le logiciel maison GLOW2. Concernant le boîtier, il s'agit d'une tour moyenne mesurant 500 x 238 x 553 mm pour 13,65 kg.Elle dispose d'un panneau latéral en verre trempé, notamment pour laisser apparaître les quatre ventilateurs EGO 120 mm, avec 16 LED chacun, pour encore plus de lumière ! Toutefois, il est possible de les retirer pour installer un. Le boîtier est capable d'accueillir deux HDD 3.5″ et trois SSD 2.5″, et des cartes graphiques pouvant atteindre jusqu'à 350 mm.Enfin, la façade dispose d'un port USB-C et de deux ports USB 3.0. Pour l'instant, aucun prix n'a été annoncé pour ce boîtier