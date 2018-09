In Win présente son nouveau boitier PC très très lumineux

Des LEDs personnalisables

D'ores et déjà aperçu lors de la dernière édition du Computex, In Win ne s'est pourtant pas gêné afin de (re) présenter son prochain boitier PC.Équipé de 144 LEDs, le boitier du fabricant baptiséest monté sur un châssis en acier de 1,2 mm accompagné d'un panneau latéral en verre trempé.Ces mêmes LEDs qui composent le boitier sont équipées de 12 modes d'éclairages uniques accessibles depuis le logicieldu constructeur.Parmi les presets proposés, différents design tels que le sablier, l'horloge, le vortex et beaucoup d'autres.L'un des points les plus intéressants de ceest probablement les possibilités de personnalisation offertes par les LEDs.En effet, en plus de proposer divers presets soignés, les utilisateurs du boitier pourront également créer leur propre dessin, pixel par pixel. De quoi rendre la tour vraiment unique. Et comme si ce n'était pas déjà assez, le boitier est également pourvu d'un microphone et d'un mode ECG afin que les LEDs puissent réagir au rythme de la musique écoutée.Enfin, concernant l'ergonomie et les fonctionnalités, ceest capable d'accueillir jusqu'à 7 ventilateurs de 120 mm, des radiateurs d'une dimension maximale de 360 x 70 mm, des cartes graphiques pouvant atteindre jusqu'à 350 mm ou encore assez de place afin d'y intégrer 3 lecteurs de 2.5" ainsi que deux disques durs de 3.5".Niveau tarif, bien qu'aucun prix officiel n'ait encore été cité, le fabricant avait indiqué lors du Computex, qu'il tournerait autour des 300 $.