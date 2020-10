Qui a peur de Huawei ? : (re)voir le reportage sur le géant chinois des télécoms en intégralité

Pendant un peu moins d'une heure, le journaliste et réalisateur Romain Besnainou invite les téléspectateurs à comprendre pourquoi il existe des tensions diplomatiques et commerciales entre les États-Unis et la Chine. Le point commun ? La course à la 5G.

Au programme de ce documentaire intitulé Qui a peur de Huawei ? : l'arrestation au Canada de Meng Wanzhou (directrice financière de Huawei), les témoignages des salariés du siège de la société Shenzhen, un focus sur le département R & D, ou encore la surveillance de la population chinoise.