Un incident technique permet à des étudiants de retirer plus de 40 millions de dollars dans une banque éthiopienne

La Commercial Bank of Ethiopia (CBE), la plus grande banque commerciale du pays, a récemment été confrontée à un grave problème financier. Un problème dans le système a permis à ses clients de retirer des sommes considérables d'argent, dépassant souvent largement le solde disponible sur leurs comptes. Dès le samedi 16 mars au matin, les clients ont été surpris de constater qu'ils pouvaient retirer plus d'argent qu'ils n'en avaient sur leurs comptes, ce qui a entraîné le retrait ou le transfert de plus de 40 millions de dollars, selon les médias locaux.

La réaction de la banque a été immédiate, mais les mesures prises ont mis du temps à produire leurs effets, laissant place à des scènes chaotiques dans les campus universitaires et suscitant des interrogations sur la sécurité financière des clients, qui ne sont pas moins de 38 millions à confier leur argent à la CBE.