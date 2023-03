Silicon Valley Bank : voici les 3 raisons pour lesquelles la banque préférée de la tech a fait faillite

La SVB était jusqu'à maintenant inconnue du grand public. Certes, elle n'était « que » la 16e banque américaine la plus puissante (209 milliards de dollars d'actifs) à la fin de l'année dernière. Mais la Silicon Valley Bank, qui vient de faire faillite, est cependant devenue la plus grande banque à connaître pareil sort depuis la crise financière de 2008. Ce qui nous intéresse, ce sont ses liens plutôt solides avec le monde de la tech, qui plongent aussi bien les investisseurs, les entreprises et les bourses du monde entier dans le doute. Et pourtant, cette soudaine déchéance s'explique par différentes raisons.