Les distributeurs de billets délaissés par les Français, au profit de quels moyens de paiement ?

Avec la diversification des moyens de paiement et le progrès de la dématérialisation, les usages ont évolué, et il y en a un qui en pâtit : le distributeur de billets. On en compte 47 853 aujourd'hui en France, quand ils étaient plus de 55 000 en 2015. La chute devrait se poursuivre, surtout que plusieurs établissements prévoient de réunir leur offre. Faisons le tour de la question et voyons quelles sont les alternatives privilégiées par les Français.