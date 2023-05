Carte bancaire : si vous voyagez à l'étranger, pensez à faire ces quelques vérifications pour partir sans stress

Selon Capital, la formule la plus économique reste de payer vos achats sur place par carte bancaire et de bien conserver les tickets, pour vérifier que le débit est conforme au prix affiché et faire les comptes à votre retour en cas de doute. Vous avez 70 jours pour contester un paiement auprès de votre banque par un recommandé avec accusé de réception. Par ailleurs, si vous souhaitez payer en espèces, par exemple pour un taxi à votre arrivée, il est en moyenne moins cher de retirer une grande somme plutôt que plusieurs petites.

Enfin, pour réaliser des économies si vous souhaitez échanger des devises, il serait plus intéressant de vous rendre, dans l'ordre, dans un bureau de change en France après avoir comparé les taux disponibles en ligne, et sinon, dans votre banque habituelle. À l'international, mieux vaut éviter les bureaux de change de l'aéroport, voire de la gare où vous arrivez, qui pratiquent des taux moins attractifs que dans les centres-villes.