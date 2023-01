Utilisez-vous le paiement sans contact ? Parce que certains Français ont encore du mal, selon cette étude

La société SumUp, qui commercialise des terminaux de paiement mobiles pour les commerçants, a réalisé une étude complète sur le sujet qui nous apprend plusieurs choses.

En 2022, 68 % des Français déclarent utiliser régulièrement le paiement sans contact, une hausse de 3 % en un an. La crise sanitaire en 2020, ainsi que le relèvement de la limite de paiement, de 30 à 50 euros, a visiblement encouragé de plus en plus de clients à régler leurs achats sans insérer leur carte bancaire dans le terminal de paiement.

Les régions Île-de-France et Hauts-de-France sont celles avec le taux d'adoption le plus fort, 76,9 % des sondés déclarent, en effet, utiliser souvent ce mode de paiement. Les Pays de la Loire, la Bretagne et la région Centre-Val de Loire suivent dans le classement.

La croissance est néanmoins très forte dans d'autres régions, comme la Bretagne (+8,9 %), la Corse (+6,9 %) et la Normandie (+6,3 %).