Paiement sans contact : la Grande-Bretagne augmente son plafond à 100 livres, bonne ou mauvaise idée ?

« L'augmentation de la limite à 100 livres permettra aux gens de payer pour des transactions de plus grande valeur comme leurs courses hebdomadaires ou le plein de leur voiture », a expliqué David Postings, directeur général de UK Finance. En mai, toujours d'après l'association, les paiements sans contact représentaient 49 % de toutes les transactions par carte de crédit en Grande-Bretagne, et 65 % de toutes les transactions par carte de débit. « Au fur et à mesure que les gens retourneront dans la rue, des millions de paiements seront simplifiés, offrant un coup de pouce bienvenu aux détaillants et aux acheteurs », a pour sa part réagi le chancelier de l'Échiquier Rishi Sunak.