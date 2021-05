Paiement en ligne : de nouvelles normes de sécurité entrent en vigueur le 15 mai en France

Dans l'optique de faire de l'achat sur Internet une pratique plus sûre pour les consommateurs, il y a eu du changement dans le paiement en ligne. Depuis samedi, de nouvelles normes de sécurité sont entrées en vigueur. Elles sont à la fois destinées aux internautes, aux mobinautes, aux banques et aux e-commerçants. Le SMS envoyé pour confirmer tout paiement en ligne d'un certain montant ne suffira plus. Place désormais à l'authentification forte.