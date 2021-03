Samsung et Mastercard planchent sur une carte de crédit biométrique

Ce nouveau type de carte de paiement, en plus de la sécurité apportée par le système biométrique, permettrait ainsi de ne plus toucher le clavier d'un TPE.

Avec la pandémie de COVID-19, on a vu les paiements sans contact et mobiles encouragés par les autorités et les commerçants pour éviter tout risque de contaminations. La présence d'un capteur d'empreintes permettrait par exemple de faire sauter la limite d'un paiement sans contact (aujourd'hui fixée à 50 € en France) et de faciliter encore un peu plus ce type de règlement.

Le paiement mobile est d'ailleurs en pleine explosion et cette hausse des opérations n'est pas près de s'arrêter. Le montant des transactions sans contact s'établissait à 178 milliards de dollars en 2020 et pourrait atteindre selon les analystes 1 500 milliards de dollars en 2024. Mastercard pourrait ainsi grignoter des parts de marché à Apple Pay, Google Pay ou encore PayPal, très en avance dans le domaine.

Samsung devrait lancer les premiers exemplaires de cette carte bancaire à travers son service Samsung Card d'ici le courant de l'année en Corée du Sud. Une distribution à l'international n'est pas encore annoncée pour le moment.