Arnaque au prélèvement bancaire : ne vous faites pas avoir !

Mais que se passe-t-il ? Plusieurs témoins et victimes ont fait état ces derniers jours et sur des plateformes comme Signal Arnaques de prélèvements européens (SEPA) non autorisés, hélas constatés sur leur compte bancaire. Les montants dérobés sont compris entre 300 et 600 euros. Rien n'est toutefois irrémédiable, on vous explique pourquoi.