MattS32

jleheurteur: jleheurteur: Dans quelle logique ta conseillère pourrait te demander de rajouter des bénéficiaires sur ton compte pour effectuer des virements ? Franchement je vois pas comment on peut justifier cela…

La « conseillère » pourrait appeler par exemple pour proposer une opportunité de placement, ce qui justifierait ensuite d’ajouter un bénéficiaire pour virer les fonds à investir. Bon par contre, cinq nouveaux bénéficiaires, ça fait beaucoup… Mais peut-être que l’information est mal formulée aussi, c’est peut être la fausse conseillère qui faisait les ajouts, le client ne faisant que lui donner les codes de confirmation. Certaines banques à l’époque l’envoyaient par SMS ou mail avec juste un message générique indiquant que c’est pour valider une opération, sans préciser la nature exacte de l’opération.

Et malheureusement, même les vrais conseillers ont parfois des comportements qui ensuite peuvent rendre crédible le comportement des faux. Il y a deux ans, un conseiller via lequel j’ai souscrit une assurance-vie s’est occupé de faire de son côté la procédure d’inscription sur le site de l’assureur, pendant que j’étais en visio avec lui, et il m’a le plus sérieusement du monde demandé le code reçu par SMS pour valider la signature du contrat. Et quand je lui ai expliqué le problème de cette façon de faire, il n’a pas eu l’air de comprendre ce qui clochait…

Forcément, quelqu’un qui a déjà eu affaire à un tel conseiller et n’est pas suffisamment sensibilisé à la sécurité ne sera pas choqué le jour où un faux conseiller demandera la même chose.