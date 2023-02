Les virements instantanés bientôt gratuits en France ?

La recommandation de la Commission européenne vise notamment la France. À l'étranger, certains pays ont déjà adopté le virement instantané depuis longtemps (2008 pour le Royaume-Uni, et 2012 pour le Danemark, la Pologne et la Suède). En France, les professionnels parlent de la difficile mission d'absorber le coût à la fois technique et économique du passage au virement instantané. La Banque Postale l'estime à plusieurs dizaines de millions d'euros, notamment à cause de l'adaptation et du système de tenue de compte au temps réel.