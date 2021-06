Qu'est-ce que le Request To Pay, ce standard européen de paiement qui entre en vigueur aujourd'hui même ?

Le Conseil européen des paiements décrit le Request To Pay comme un complément au flux de paiement. Il prend en effet en charge le processus de bout en bout et se situe entre deux extrémités : entre la transaction commerciale et le paiement. Plus précisément, le service est basé sur la norme ISO 20022, et peut se présenter comme un schéma de messagerie et nouvelle solution pour demander un paiement.