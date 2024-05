Le cheval de Troie Grandoreiro est de retour et cible plus de 1 500 banques à travers le monde

Les experts de chez X-Force ont pu analyser en détail les nouveaux rouages de Grandoreiro. Ce malware bancaire, probablement exploité en tant que « malware-as-a-service » par des cybercriminels, a été largement remanié. Les pirates ont notamment retravaillé ses algorithmes de chiffrement de chaînes de caractères et de génération de domaines. Cette dernière fonctionnalité lui permet de se connecter chaque jour à pas moins de 12 serveurs de commande et contrôle différents. Grandoreiro parvient ainsi à brouiller les pistes et compliquer sa détection.

L'autre changement majeur réside dans la grande diversité des applications bancaires désormais ciblées par ce cheval de Troie. Auparavant concentré sur l'Amérique latine, Grandoreiro s'attaque à présent aux institutions financières d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Océanie. Plus de 1 500 applications mobiles et sites Web sont dans le viseur des pirates, leur permettant potentiellement de voler des données dans plus de 60 pays. Cette large palette élargit considérablement la surface d'attaque de Grandoreiro et les préjudices financiers qu'il peut causer.