Selon Microsoft, il est de plus en plus difficile de pirater Windows 10

Un travail de longue haleine pour Microsoft



Les attaques concernent uniquement des failles encore inconnues dans Windows



Source : ZDNet

Les efforts de Microsoft en matière decommencent à porter leurs fruits. Matt Miller, ingénieur en sécurité chez l'éditeur, est intervenu lors d'une conférence en Israël dédiée à la protection contre lesa annoncé que l'exploitation massive dede sécurité contre les utilisateurs de Windows est désormais plus rare.L'expert explique que c'est grâce à l'activation dupar défaut, le sandboxing des applications (technique consistant à réduire l'accès au logiciel des composantes les plus importantes du système d'exploitation), les mises à jour de sécurité automatiques ou d'autres dispositifs (prévention de l'exécution des données, distribution aléatoire de l'espace d'adressage,...) que Microsoft a pu mieux sécuriser son système.Aujourd'hui, les failles les plus exploitées sont les vulnérabilités, des brèches de sécurité encore non documentées ni repérées par les chercheurs en sécurité. Les modes d'attaque ont également changé. Les exploitations massives d'une faille, plus difficiles à réaliser, ont laissé place à desciblées. "», ajoute Matt Miller.Selon lui, ces raids représentent aujourd'hui 90% des attaques comptabilisées par Microsoft. Les 10% restants sont des informaticiens souhaitant démontrer l'existence d'une faille de sécurité pour alerter l'éditeur à intervenir rapidement et colmater la brèche.Désormais, les types d'attaques considérés par Microsoft sont ceux provenant de groupes très chevronnés, possiblement soutenus par des nations, soit le piratage de machines qui n'est pas mise à jour assez fréquemment pour s'en protéger.