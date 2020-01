Du changement chez Qwant : Éric Leandri cède son fauteuil de président à Jean-Claude Ghinozzi

Éric Leandri (© Qwant)

Jean-Claude Ghinozzi, un président qui a déjà roulé sa bosse

Éric Leandri quitte la présidence, Tristan Nitot récupère son ancien poste

Qwant a connu une année 2019 pour le moins tumultueuse . Le moteur de recherche français a dû affronter les doutes, les polémiques et se remettre en cause, pour repartir du bon pied en 2020 et poursuivre son développement, réconforté par des actionnaires qui lui ont renouvelé leur confiance. C'est en ce sens que la société a annoncé, ce jeudi matin, des modifications (et pas des moindres) dans sa gouvernance avec le départ d'Éric Leandri de son poste de PDG. Le co-fondateur est remplacé par Jean-Claude Ghinozzi, qui prend du galon après avoir rejoint l'entreprise il y a deux ans et demi.Pour le grand public, Jean-Claude Ghinozzi peut sembler être un parfait inconnu. Mais dans le monde de la tech et du jeu vidéo, il s'est construit une solide réputation. Avant de devenir le nouveau président de Qwant (il prendra ses fonctions à partir du 15 janvier 2020), il est passé par Microsoft France où il gérait les activités Xbox, jeu vidéo ou encore Surface, entre 2011 et 2016, après des passages au sein d'Activision-Blizzard (président France) et d'Electronic Arts Italy. Il fut également, de 2014 à 2017, le président de l'influent Syndicat des éditeurs et logiciels de loisirs (Sell).C'est à l'été 2017 que Jean-Claude Ghinozzi a rejoint Qwant. Il occupait, jusqu'à présent, la direction des activités commerciales et marketing de l'entreprise. Il devra, à son poste et avec les responsabilités qui lui incombent, «», nous indique Qwant.Autre changement majeur pour Qwant : l'apparition d'un Conseil de gouvernance, qui sera présidé par le directeur de l'investissement de la Banque des territoires (l'un des actionnaires), Antoine Troesch. Le Conseil s'appuiera sur un Comité stratégique et scientifique, dont la présidence sera assurée par... Éric Leandri.Le Corse, co-fondateur de Qwant, bon communicant et pilier du moteur de recherche, occupait une place très importante au sein de l'entreprise, n'hésitant pas à se mettre en avant (trop, aux yeux de certains) et à monter au front, prêt à encaisser les coups et à répondre aux critiques. Il œuvrera désormais à distance des projecteurs et pourra «Tristan Nitot, nommé directeur général le 19 septembre 2019 , quitte déjà son poste (qui reste inoccupé) et redescend un cran en-dessous, en récupérant ses fonctions de vice-président Advocacy de Qwant, qui lui siéent mieux.