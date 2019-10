Qwant Causes : quelles sommes ont été récoltées puis reversées aux associations ?

Capture d'écran © Qwant Causes

Près de 30 000 euros récoltés puis redistribués

« Ce premier rapport est un véritable encouragement à persévérer dans cette voie éthique et vient encore une fois légitimer notre volonté de rendre le Web meilleur. Au nom de Qwant, j'exprime toute ma gratitude aux internautes qui ont fait le choix d'activer le mode donation sur Qwant et ainsi aidé, par leur navigation, à soutenir la cause des femmes » Marie Juyaux, DGA de Qwant à l'initiative du projet.

Source : Communiqué de presse

Qwant a dévoilé, ce mardi 22 octobre, son tout premier rapport de dons récoltés grâce à Qwant Causes , pour la période allant du 14 mai au 30 juin 2019. Le premier moteur de recherche dédié à des milliers d'associations françaises et internationales permet à de nombreuses organisations de recevoir des dons financés directement par les recherches utilisateurs.Sur ce premier mois et demi d'exploitation, Qwant Causes a récolté 94 549 Qoz, soit 27 887,08 euros. Une part largement majoritaire de cette somme (24 781,45 euros, soit 89 %) a été reversée à l'association Care, soutenue par Qwant et qui milite pour les femmes dans le domaine de l'éducation, pour l'égalité hommes-femmes et contre les violences.Les associations WWF France (797,57 euros), AHPAOH (351,30 euros), Ensemble pour l'avenir des enfants au Congo (147,18 euros), 1 % for the Planet France (90,26 euros) et l'ASPAS, Association pour la protection des animaux sauvages (80,82 euros) suivent dans l'ordre derrière Care.