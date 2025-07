Alors que les malwares pullulent sur le Web, les infostealers s'en donnent à cœur joie pour récupérer les informations de leurs victimes. Google avait entrepris de revoir la sécurité des cookies. Ces derniers, contenant notamment les identifiants de connexion des utilisateurs, étaient stockés chiffrés dans une base de données locale, avec une clé protégée par le Data Protection API (DPAPI) de Windows. Cependant, ce système permettait à tout processus disposant des droits de l’utilisateur d'opérer le déchiffrement.

Google avait alors introduit l'année dernière AppBound Cookie Encryption, un système combinant un chiffrement à double niveau (par le DPAPI utilisateur et par le DPAPI système) à une validation stricte du chemin d’exécution. Jusqu'à présent, cela suffisait à barrer la route aux malwares les plus sophistiqués. Mais, un nouveau type d'attaque, baptisé C4 (Chrome Cookie Cipher Cracker), change la donne.

Les chercheurs de CyberArk ont identifié que Chrome communique avec son service de déchiffrement via le modèle Component Object Model (COM) de Microsoft. Or, ce dernier est connu pour ses failles historiques. En modifiant certaines entrées du registre Windows, un attaquant peut détourner les requêtes COM vers un binaire malveillant ou un point de terminaison factice. Si Chrome ne trouve pas le service d’élévation, il revient silencieusement à son ancien modèle de chiffrement, plus vulnérable, permettant ainsi une collecte différée des cookies.