Qwant : les résultats financiers ne sont pas à la hauteur

L'avenir de Qwant appartient à ses actionnaires

De l'importance de sauver Qwant

Source : Challenges

Résultat : la Caisse des dépôts et consignations, qui détient 20 % du capital de l'entreprise, ainsi que l'actionnaire allemand Axel Springer, demandent un changement de direction.D'après Challenges, les difficultés viendraient d'un échec rencontré récemment par la société, qui avait prévu cette année une importante levée de fonds. Les 50 millions d'euros d'apport en capital devaient notamment servir à financer le changement de modèle économique du moteur de recherche, qui ne parvient pas à engranger des bénéfices.Eric Léandri, le P.D.-G. de Qwant, estimait dans une interview en septembre : «». Il déclare : «».Le scénario le plus vraisemblable selon Challenges serait un nouvel investissement des actionnaires, qui ont déjà investi 40 millions d'euros dans la société. Faute de quoi, Qwant sera à court d'argent sonnant et trébuchant d'ici la fin de l'année. Une source proche du dossier aurait déclaré : «».Car il faut sauver Qwant, la société montrant une audience de plus en plus conséquente. Fondé en 2013, le moteur de recherche respectueux de la vie privée a gagné 61 millions de visiteurs uniques mensuels entre fin 2016 et juin 2019.Pour les représentants politiques, Qwant est aussi un symbole qu'il faut sauver. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a déclaré la semaine passée au salon Educatec : «».Le sauvetage impliquera d'abord un changement de la direction. Un responsable de l'entreprise a estimé : «». Le Directeur général, Tristan Nitot , pourtant en poste depuis seulement deux mois sera remplacé. Son successeur, qui doit être connu en janvier 2020, pourrait également reprendre les fonctions exécutives d'Eric Léandri.