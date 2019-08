Qwant : à force de voir trop grand, le moteur de recherche n'est toujours pas rentable

Protéger votre vie privée... mais se développer à tout prix

Voir grand, trop grand ?

Source : Médiapart

C'est dans une enquête dévoilée parqueest à nouveau épinglé pour des pratiques et un fonctionnement qui comportentLancé en 2013,est tout de suite qualifié de «». À la tête du «» se trouvent alors Éric Léandri, Jean-Manuel Rozan et Patrick Constant. Leur objectif est de proposer à l'internaute: ainsi Qwant est par exemple dans l'incapacité de vous proposer des publicités ciblées en fonction de votre historique de navigation. Et par conséquent, il pourrait proposer aux utilisateurs des pages de recherches au contenu identique.Voilà donc, en d'autres termes, une pratique que l'on pourrait qualifier d', et une alternative qui se targuait au passage d'agacer la concurrence, notamment américaine.Son modèle économique étant basé sur les revenus publicitaires, Qwant a dû multiplier ses sources d'investissement au début de sa période de développement. À base, les financements se sont rapidement accumulés, de nombreuses entreprises sont entrées au capital, à hauteur d'au moins 40% en ne comptant que les acquisitions du groupe allemand Axel Springer, et de la Caisse des dépôts et consignations... Au final, la liste des investisseurs est plutôt longue et il y figure même un nom apparaissant également dans les «», comme le dévoile Médiapart.Pour assurer la poursuite du développement de la PME, les équipes de Qwant ont également fait en sorte que le moteur de recherche soit adopté et supporté par plusieurs organisations, dont des institutions telles que l', ou des grandes entreprises comme. À ces aides se sont alors rajoutés de multiples soutiens, dont celui d'Emmanuel Macron, alors Ministre de l'Économie.Jusque récemment, Qwant a été largement soutenu, mais cela n'a vraisemblablement pas suffit à l'aider à atteindre l'objectif économique fixé. Celui de 2018 était de 10 ou 15 millions d'euros de chiffre d'affaires : il n'a pas été atteint. Ces difficultés économiques sont également marquées par un report incessant de l'équilibre financier de l'entreprise.Selon la première déclaration d'Éric Léandri, cet équilibre aurait dû être trouvé en mars 2018, échéance reportée ensuite à fin 2018... et désormais à la fin de l'année 2019. Voilà qui amène largement à penser que la société a voulu voir trop grand. Or, très vite, de nombreux doutes s'installent.Notamment en ce qui concerne l'revendiquée par le moteur de recherche. En effet, suite aux quelques difficultés rencontrées à son lancement, en 2013, Qwant a fait appel à, moteur de recherche appartement à Microsoft, pour fournir des résultats à ses utilisateurs. Numerama avait alors pointé du doigt Qwant, le qualifiant d'interface, plutôt que de véritable moteur de recherche. Et voilà qu'apparaît la première marque d'unePar ailleurs, se retrouvant en difficulté économique, Qwant a également voulu. En plus du moteur de recherche, l'entreprise a en effet développé: Qwant Sport, Qwant Games, Qwant Care, Qwant Arts, Qwant Med, mais aussi Qwant Music, Qwant Masq, Qwant Maps et d'autres encore. Or, certains arrivent avec du retard, à l'instar de Qwant Mail et Qwant Pay, toujours en attente alors qu'ils auraient dû être lancés en septembre 2018, il y a presqu'un an maintenant !En somme,, y compris en ce qui concerne la relation entre les salariés et leurs responsables : les travailleurs remettent en cause les chiffres rendus publics par l'entreprise, et n'hésitent pas non plus à dénoncer les actions de celle-ci, notamment en matière de mauvaise communication.Reste qu'à l'heure où nous écrivons ces lignes,auprès du journal d'investigation en ligne. Preuve, s'il en fallait, qu'en matière de communication, il y a toujours du pain sur la planche pour le moteur de recherche.