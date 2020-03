Huawei lance les P40, P40 Pro et P40 Pro+ : un trio de smartphones renversant

© Huawei

Une gamme toujours dédiée à la photo

Un écran borderless renversant

Toute la gamme compatible 5G et Wi-Fi 6

Une vraie alternative à Google ?

Le constructeur chinois fait donc une entorse a son programme habituel en présentant, pour la toute première fois, un troisième flagship qui vient supplanter le déjà prometteur P40 Pro.La constante de la gamme P reste inchangée : la photo, la photo, la photo. Et après un P30 Pro absolument excellent, on avait hâte de découvrir la nouvelle cuvée de Huawei.Et le constructeur ne ménage pas ses efforts. Cette année, c'est respectivement 3, 4 et 5 capteurs photo distincts que l'on retrouvera au dos des P40, P40 Pro et P40 Pro+.Sur les trois modèles, on retrouvera un tout nouveau capteur 50 mégapixels, se payant même le luxe d'être plus grand encore que celui du Galaxy S20 Ultra de Samsung avec 1/1,28". Un capteur très lumineux donc, d'autant qu'il est doté du fameux filtre RYYB lui octroyant encore 30% de lumière supplémentaire par rapport à un traditionnel RGGB.Le P40 s'accompagnera aussi d'un capteur ultra grand-angle de 16 mégapixels, ainsi que d'un téléobjectif 8 mégapixels stabilisé (OIS).Logiquement plus costaud, le P40 Pro affichera pour sa part un ultra grand-angle 40 mégapixels, et un périscope de 12 mégapixels offrant un zoom optique 5x (numérique 50x), également surmonté d'un filtre RYYB. Un capteur de profondeur TOF s'ajoute à la panoplie.Enfin, du côté du P40 Pro+, Huawei explose les compteurs et intègre cinq capteurs photo. À la configuration du P40 Pro, il ajoute un téléobjectif 8 mégapixels (zoom 3x) et modifie son périscope pour offrir un zoom optique 10x stabilisé. De quoi couvrir une longueur focale vertigineuse (zoom numérique 100x), sans même avoir à utiliser un trépied.Côté logiciel, Huawei promet aussi de nombreuses améliorations. Outre les nouvelles versions de ses algorithmes de traitement, et un AutoFocus promis beaucoup plus réactif, le P40 inaugure aussi le Huawei XD Fusion Engine. Un processus censé améliorer grandement le rendu des images en basse et moyenne luminosité grâce à l'intelligence artificielle. On peut également citer la fonctionnalité Best Moments qui, également grâce à l'IA et à la prise cumulée de nombreux clichés, sera en mesure de nettoyer un arrière-plan de passants, voitures, oiseaux ou avions, ou encore de supprimer les reflets sur des vitres ou des surfaces.Si la photo est le cheval de bataille de Huawei sur le P40, il n'en oublie pas l'importance du design, et encore moins des performances. Deux points sur lesquels les nouveaux flagships de Huawei devraient se distinguer cette année.On s'attardera peu, néanmoins, sur le P40. L'entrée de gamme échappe à une bonne partie des innovations offertes à ses grands frères. Doté d'un design plat, il affichera un écran AMOLED de 6,1 pouces (FHD+) et se contentera d'une fréquence de 60 Hz. Sa caméra frontale de 32 mégapixels sera logée dans une "capsule" assez inesthétique, située en haut à gauche de l'écran - à la manière du Galaxy S10+ . Un capteur d'empreintes sera logé dans la partie basse de la dalle.Esthétiquement plus engageant, le P40 Pro et P40 Pro+ affichent un écran AMOLED 6,58 pouces dit « Overflow ». À l'instar d'un Mate 30 Pro, l'écran du P40 Pro et Pro+ « déborde » sur les tranches de l'appareil pour en effacer toujours plus les bordures. Effet waouh garanti, d'autant que l'écran est cette fois cadencé à 90 Hz (on peut bien entendu opter pour du 60 Hz).On retrouve à l'avant la fameuse « capsule » logeant les deux capteurs photo avant de 32 mégapixels (l'un est dédié à la profondeur). À l'arrière, on avoue émettre quelques réserves sur le gigantesque bloc d'appareils photo que les P40 Pro et Pro+ affichent sur leur dos. Une remarque purement esthétique, qui valait également pour le Samsung Galaxy S20 Ultra , dont la nouvelle gamme Huawei semble s'inspirer.Huawei n'a définitivement pas lésiné sur la partie technique de ses P40. Hormis du côté des atouts photographiques, les trois smartphones disposent peu ou prou de la même configuration.Les P40 seront animés par un SoC Kirin 990 5G et par 8 Go de RAM. 128 Go de stockage seront disponibles sur le P40, et jusqu'à 256 Go sur les modèles supérieurs. Dans les deux cas, on pourra étendre la mémoire via une carte NM, et deux slots SIM sont au programme (compatible eSIM).Côté autonomie, le P40 comptera sur un accu de 3 800 mAh, et les P40 Pro sur une batterie de 4 200 mAh. Elles seront rechargeables à 40 W, aussi bien en filaire que sans-fil.Comme prévu, les P40, P40 Pro et P40 Pro+ ne disposent d'aucune application ni service Google, mais sont porteurs d'un certain nombre de nouveautés logicielles poussées par Huawei.Outre l'intégration native de la dernière version des Huawei Mobile Services, Huawei est aujourd'hui fier d'annoncer que de nombreux partenaires de renom ont rejoint les rayons de son AppGallery — son magasin d'application remplaçant Google Play.Les utilisateurs devraient pouvoir trouver plus facilement leur bonheur sur le store (ou du moins importer leurs applications plus facilement), mais aussi pouvoir lire le contenu vidéo issu des plates-formes de SVoD grâce à l'intégration des DRM qui manquaient cruellement au Mate 30 Pro l'an dernier.Dans une volonté forte de se poser en véritable alternative à Apple et Google, Huawei est aussi fier d'annoncer qu'il lance Huawei Music, une plate-forme de musique en streaming, dont il offre 3 mois d'abonnement à tout possesseur de smartphone Huawei, et Huawei Video : une plate-forme de curation de vidéos payantes et gratuites.Dans le même ordre d'idées, Huawei lance aussi MeeTime : son propre concurrent à FaceTime d'Apple. Optimisé pour les vidéos en basse luminosité, cette application offrira des flux en 1080p et divers effets visuels pour amuser la galerie.Enfin, bonne nouvelle, les Huawei P40 devraient cette fois être disponibles en magasin, et plus seulement sur le site Internet de la marque comme le Mate 30 Pro. Pour s'assurer de guider ses clients sur cette version d'Android 10 dépourvue de tous les services Google, Huawei met en place un SAV « VIP », via chat ou téléphone, afin de trouver des solutions au cas par cas pour les clients qui n'y retrouveraient pas leur compte.