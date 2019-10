Apple : les utilisateurs de Siri peuvent opter ou non pour l'historisation de leurs requêtes

© Apple

Une nouveauté de iOS 13.2

En août dernier, la firme avait admis (tout comme Microsoft et Facebook), que ses employés avaient accès aux enregistrements des utilisateurs de Siri.Actuellement en bêta, iOS 13.2, iPadOS 13.2, tvOS 13.2, WatchOS 6.1 et macOS 10.15.1 permettent déjà à ses utilisateurs de refuser l'enregistrement et la transmission de leurs requêtes à Siri.Pour ce faire, il suffit (et suffira) de se rendre dans Réglages > Confidentialité > Analyses et améliorations, puis de désactiver l'option « Améliorer Siri et dictée ». Néanmoins, précise Neowin, les employés d'Apple et ses sous-traitants garderont accès à des transcriptions textuelles de vos enregistrements. Seule votre voix aura finalement disparu.En complément, Apple inaugure aussi une option permettant la suppression pure et simple de son historique de requête. Rendez-vous cette fois dans Réglages > Siri > Recherche > Historique Siri, et demandez la suppression de votre dossier. Automatisée, cette suppression interviendra dans un délai de 24 heures.