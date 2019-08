Des employés de Microsoft auraient eu accès aux enregistrements audio des utilisateurs de Xbox

Microsoft souhaitait améliorer la qualité du système de commande vocale

Microsoft se justifie face à cette révélation

Source : The Verge

L'affaire est d'autant plus inquiétante que beaucoup de mineurs jouent sur la console Xbox One . C'est dès 2014 que cesillégales ont débuté d'après les employés (ou ex-employés) des prestataires extérieurs deimpliqués dans cette affaire.C'est une information émanant de Motherboard, branche dédiée à la tech de Vice. Selon le site, Microsoft a permis à ses prestataires extérieurs, accessoire optionnel, dès 2014 sur la Xbox One. C'est ensuite à travers l'assistant vocal Cortana que les écoutes se sont prolongées.Ce sont d'anciens et actuels employés des prestataires extérieurs qui ont communiqué ces informations à Motherboard. Ces derniers ont aussi bien eu accès à des échanges voulus, quand un joueur active la commande vocale, que d'autres plus privés alors que le dispositif était enclenché par erreur. Les employés évoquent par exempleentendues lors des écoutes. D'après Motherboard, l'écoute de conversations privées sans en informer les utilisateurs avait pour but l'amélioration de la technologie de Microsoft, comme dans les cas récents d'Amazon, Apple, Google et Facebook.Face à la grogne, Microsoft a décidé de réagir aux accusations. La firme reconnaît que certains de ses employés, mais aussi ceux des prestataires extérieurs, ont pu écouter des échanges privés à travers Kinect ou Cortana - le service de messagerie Skype était également concerné.Mais comme expliqué précédemment, Microsoft se justifie en expliquant que, même au détriment de ses utilisateurs qui n'en sont pas informés.Microsoft compte-t-elle mettre fin à ces écouteurs ?, si l'on en croit la réponse donnée à Motherboard ! Histoire de nuancer les faits, la firme américaine annonce qu'elle sera plus transparente quant à cette pratique dans le futur. Cette dernière précise également vouloir préserver la vie privée de ses utilisateurs au mieux, même lorsque des écoutes ont lieu.