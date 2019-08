Microsoft : des prestataires écoutent des appels passés par Skype et échanges avec Cortana

© Castleski / Shutterstock.com

Le manque de transparence sur l'écoute des conversations par des « humains »

Les GAFA aiment écouter leurs utilisateurs

Source : Vice

Depuis 2015, le logiciel américainpropose une fonctionnalité bien pratique permettant de recourir à la. Après s'être procuré des documents internes provenant de, le site Motherboard, branche tech du média Vice, s'est aperçu que des prestataires de la firme à la fenêtre, captures d'écran et enregistrements audio à l'appui. Certaines commandes vocales issues des interactions avecseraient aussi captées par les sous-traitants.Lorsqu'on jette un œil à la FAQ de Skype, on y lit que le logiciel peut tout à fait collecter et utiliser une conversion audio, dès lors que la fonctionnalité Skype Translator est activée. Cette utilisation des fichiers audio lui est nécessaire pour améliorer ses produits et services Microsoft. Sauf que la firme de RedmondMotherboard indique avoir en sa possession de courts extraits de conversations d'utilisateurs qui discutent avec leurs proches, d'une durée pouvant aller de cinq à dix secondes. Les échanges sont parfoiset peuvent traiter de problèmes relationnels ou de perte de poids, par exemple. Mais le média précise bien que d'autres extraits, bien plus longs, existent.», a réagi Frederike Kaltheuner du groupe Privacy International.Skype n'est pas le seul outil de Microsoft à être borderline avec les questions de vie privée. Motherboard a également appris quedes utilisateurs avec l'assistant vocal maison, Cortana . De la même manière que pour Skype,On peut ici faire le parallèle avec l'assistant vocal d'Amazon, Alexa, pour lequel des milliers de salariés écoutent quotidiennement les conservations , une pratique également motivée officiellement par le désir d'améliorer l'IA. Google, avec l'Assistant , et Apple, avec Siri , ont aussi reconnu avoir utilisé des moyens humains pour écouter certaines requêtes enregistrées.