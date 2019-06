Cortana pour Windows 10 se montre sous un nouveau jour dans la dernière preview

Un nouveau Cortana en chantier depuis belle lurette ?

Microsoft ne lâche pas l'affaire

Cortana pour Windows 10 semblait mort, finalement il n'en est rien. La dernière preview du build de Windows 10 recèle une version entièrement remaniée de l'assistant personnel de Microsoft. Bien cachée dans la prochaine version du système, cette nouvelle mouture de Cortana n'est pour l'heure accessible aux membres du programme Insider qu'au travers d'outils tiers. Elle pourrait faire son apparition au printemps 2020, avec le lancement de Windows 10 20H1.Ce nouveau rendu (sous label "bêta") n'est pas sans évoquer les versions iOS et Android de Cortana, avec une interface encourageant les conversations écrites avec l'assistant personnel. Il sera donc possible de questionner Cortana via un chat. Microsoft prévoirait en outre de soumettre, dans les prochains mois, cette nouvelle expérience Cortana aux testeurs via une phase de bêta à proprement parler, préciseLe site laisse également entendre que Microsoft est à l'oeuvre depuis plus d'un an sur ce projet d'expérience écrite pour Cortana sur Windows 10. Une initiative qui pourrait donner un intérêt nouveau à l'assistant personnel, notamment auprès des utilisateurs de PC de bureau, qui n'ont pas nécessairement de micro branché pour interpeller vocalement Cortana. Reste à savoir si la méthode écrite saura relancer pour de bon l'intérêt pour la solution de Microsoft, en large déclin face à Alexa (notamment), y compris sur PC.Pertinente ou pas, cette nouvelle approche indique en tout cas que Microsoft souhaite renchérir avec son assistant personnel. Avec la dernière version de Windows 10, la firme séparait Cortana de la recherche. Cette décision avait poussé de nombreux utilisateurs à y voir une cessation d'activité imminente pour l'assistant personnel de Microsoft sur Windows 10, mais il n'en était rien. En séparant Cortana de l'organe de recherche de son OS, le groupe s'assurait en réalité de ne pas déprioriser la future version de Cortana. Cette dernière pourrait donc occuper une place nouvelle au sein du système d'exploitation.En séparant les deux fonctionnalités, précise, Microsoft chercherait à bâtir un Cortana plus versatile et productif.