Google admet écouter certaines de vos requêtes vocales pour améliorer ses services

Des enregistrements audio utilisés par Google pour améliorer sa reconnaissance vocale



L'entreprise promet de donner plus de détails à ses utilisateurs prochainement



Ce n'est pas une surprise que d'apprendre que Googlechaque conversation engagée avec son. Il est d'ailleurs possible de récupérer l'historique des différentes questions et requêtes formulées à son smartphone ou à son enceinte connectée depuis le tableau de bord de son compte Google.Le média belge VRT NWS nous apprend aujourd'hui que ces enregistrements vont bien plus loin que de simples transcriptions.et peuvent écouter ce que demandent les millions d'utilisateurs à leur assistant vocal.L'un des membres de cette équipe chargée d'analyser ces fichiers a expliqué que «». Ces écoutes sont destinées à comprendre comment les gens « discutent » avec leur assistant, dans toutes les langues disponibles, afin d'améliorer la compréhension deToujours selon le journal belge, les équipes de Google chercheraient également àpouvant être entendus dans une maison afin de les exclure de l'analyse vocale lors de l'activation de l'Assistant par le mot clé « OK Google » ou « Hey Google ».Cette analyse pose toutefois question et enfreint notamment les règles dueuropéen en matière de confidentialité de la vie privée, notamment sur la communication et l'utilisation d'informations personnelles.Pris la main dans le sac, Google s'est expliqué via un post sur son blog officiel etla manière dont elle utilise ces fichiers audio. Pas sur pour autant que cela rassure les utilisateurs qui pourraient réfléchir à deux fois avant de poser la moindre question à leur enceinte