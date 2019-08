Phil Spencer admet que le lancement de la Xbox One était raté

La Xbox comme boîtier pour la télévision

Lire aussi :

Visiblement, le Xbox Game Pass est très bon pour les affaires des indépendants



Un faux départ coûteux

Source : GameSpot

, le patron de la division Xbox de Microsoft s'est livré à quelques confidences dans les colonnes de GameSpot. Il est notamment revenu sur le lancement de laqui, en 2013, était alors vendue comme une plateforme de divertissement pas seulement réservée aux jeux vidéo.», concède Phil Spencer au site américain. «».Sur scène, ce sont effectivement non seulement des personnalités du jeu vidéo qui se succèdent, mais aussi des réalisateurs comme. La raison, explique Spencer, est que la Xbox One avait été marketée comme, et non plus seulement comme une console de jeu.Ce n'est qu'au terme de. Une présentation mal calibrée, qui a aussi été incomprise par les équipes ayant travaillé sur la console. «», reprend Phil Spencer qui, à l'époque, était vice-président des studios Microsoft.Un faux départ, qui a pousséà revoir sa copie avant le lancement de sa console en novembre 2013. La connexion permanente à Internet n'est plus requise et les jeux peuvent désormais s'échanger sans barrière. Quelques mois après son lancement, Kinect devient lui aussiet permet à la Xbox One de s'aligner sur le tarif alors plus agressif de la PlayStation 4.Malheureusement pour Microsoft, ce ratage communicationnel a eu un coût et la Xbox One n'a jamais su se hisser au niveau des ventes de sa concurrente directe de chez Sony. La PlayStation 4 vient de passer le cap des 100 millions d'unités vendues , quand la Xbox One affiche encore. En embuscade depuis 2017 seulement, la Nintendo Switch s'approche quant à elle des 40 millions d'exemplaires vendus.