PlayStation 4 : la console de Sony dépasse le cap symbolique des 100 millions d'unités écoulées

Champagne chez PlayStation !

Après les 100 millions, voilà le milliard

Source : The Verge

Ainsi, lors de son dernier rapport financier en date, Sony a annoncé que. Durant le précédent trimestre, qui s'est achevé le 30 juin 2019,ont été écoulées par le constructeur japonais.La PS4 devient donc. C'est toujours l'indétrônable PS2 qui est en tête du classement avec ses 157 millions de machines vendues à travers le globe.Lase démarque néanmoins par un autre exploit puisqu'il s'agit de. À terme, elle devrait donc dépasser la Wii et la PlayStation qui se sont respectivement écoulées à hauteur de 101,63 millions et 104,25 millions d'exemplaires (chiffres VG Chartz ). Cette tendance devrait tout de même faiblir à l'approche de la nouvelle génération, attendue pour la fin de l'année 2020.Les jeux de cettese portent également très bien puisque depuis la sortie de la machine, environ. Toujours sur ce premier trimestre de l'année fiscale 2019 (allant de début avril à fin juin),. Fait notable à souligner, c'est la première fois de l'histoire que. De quoi encourager les éditeurs et constructeurs à mettre le paquet sur les jeux dématérialisés pour la prochaine génération.Enfin, notons quepuisque le service compte désormais. Sur le précédent rapport financier, 36,4 millions de joueurs possédaient un abonnement actif.Quoi qu'il en soit, la marque japonaise peut préparer sereinement l'arrivée de la PS5 . Lan'a cependant pas dit son dernier mot puisque de nombreuses exclusivités sont attendues comme Death Stranding et bien évidemment. Reste à voir si ces grosses productions seront suffisantes pour permettre à lade rejoindre la PS2 au panthéon des consoles les plus vendues de tous les temps !