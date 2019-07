Les capteurs Xbox Kinect utilisés comme caméras de surveillance dans un aéroport

Des Kinect pour surveiller le Newark Liberty Airport

Logo Xbox inclus !

Source : IGN

L'aéroport de la banlieue ouest dea en effet installé les caméras de Microsoft pour surveiller les différentes allées et venues des voyageurs.Au lancement de la Xbox One, la caméraV2 de Microsoft était annoncée comme le compagnon idéal de tous les joueurs et comme un accessoire indissociable de la console. Il n'aura toutefois fallu que quelques mois pour que ces derniers (comme Microsoft d'ailleurs...) enterrent définitivement le concept.Toutefois,, puisqu'un certain Jason Scott a aperçu, au Newark Liberty International Airport, diverses caméras « made in Microsoft » chargées d'assurer la sécurité des voyageurs.Des caméras placées sur de longs bras articulés... et qui disposent d'ailleurs encore. Difficile de savoir si le Newark Liberty International Airport et Microsoft ont conclu un quelconque partenariat pour utiliser. Rien n'est moins sûr.Rappelons au passage que Microsoft propose depuis peu une nouvelle version de Kinect, sous la forme d'un kit de développement IA . Un kit baptisé « Azure Kinect DK Camera System » proposé au tarif de 399 dollars, dont les premiers exemplaires vont être expédiés aux États-Unis et en Chine.