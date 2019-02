MWC 2019 - Microsoft dévoile le HoloLens 2 et ressuscite la Kinect

Crédits : Microsoft

HoloLens 2 : toujours destiné au monde de l'entreprise



Crédits : Microsoft

Kinect sort du cadre vidéoludique



La caméra Azure Kinect. Crédits : Microsoft

MWC 2019 : les dernières informations Le MWC, ou Mobile World Congress, est un salon consacré aux smartphones et à la téléphonie itinérante. Cet événement d'envergure internationale se tient du 25 au 28 février à Barcelone, où plus de 100 000 visiteurs sont attendus pour cette édition 2019. Découvrez l'actualité du MWC 2019

Microsoft tenait, hier, une conférence destinée à présenter la nouvelle version de son casque de réalité mixte : le. Celui-ci sera disponible plus tard cette année dans de nombreux pays (dont la France) au tarif annoncé de 3 500$.Son étiquette tarifaire ne laisse que peu de place au doute concernant la cible visée par Microsoft avec son nouveau casque. Les professionnels peuvent ainsi se réjouir de l'arrivée d'un casque qui corrige presque tous les défauts de son prédécesseur. À commencer par, pour passer à 52 degrés. Le casque est aussi capable de détecter le regard de l'utilisateur, et de scanner son iris afin de l'authentifier.Plus léger (566 grammes), le casque de la firme dispose aussi d'un châssis plus malin, permettant notamment aux porteurs de lunettes de les conserver quand ils le portent.Pour sa nouvelle paire de lunettes, Microsoft fait des infidélités à Intel et opte pour une plate-formede Qualcomm, lui octroyant une autonomie plus généreuse. Les lentilles et diverses optiques s'améliorent de concert, et sont désormais capables de, permettant une appréhension beaucoup plus granuleuse des mouvements de l'utilisateur - et par conséquent les applications.Applications qui promettent d'ailleurs d'être beaucoup plus nombreuses sur cette itération. Microsoft a en effet. Mozilla a déjà fait part de son intention de porter son navigateursur l'HoloLens 2, et Tim Sweeney, PDG de Epic Games (éditeur de Fortnite ), est monté sur scène aux côtés de Satya Nadela pour annoncer. De quoi présager un avenir des plus radieux pour la mixed reality.Parlant d'avenir, Microsoft semble mettre les bouchées doubles pour mener sa barque, et annonce déjà qu'unverra le jour d'ici deux ans.Si Microsoft n'a jamais su imposer l'usage de sa caméra de détection de mouvementssur ses consoles Xbox, des professionnels de tous horizons lui avaient redonné une seconde jeunesse dans des cadres d'applications variés.Microsoft dévoile ainsi, une nouvelle version de sa caméra désormais clairement orientée vers l'applicatif professionnel. Pour l'heure encore au stade du kit de développement, le Azure Kinect peut déjà être précommandé au tarif de 399 $.Plus massive, cette caméra nouvelle génération se dote d'un capteur ToF de 1 million de pixels et d'un capteur principal de 12 mégapixels. Pas moins de sept microphones bardent l'appareil, et lui permettent «», raconte Microsoft dans son communiqué.