Nintendo Switch : des ventes supérieures à celles de la PS4 au Japon

La Nintendo Switch devant la PS4 au Japon

Lancée en mars 2017 au Japon (comme dans le reste du monde), laa rapidement connu le succès auprès des joueurs.La console a en effet connu d'importantes ruptures de stocks, et plusieurs boutiques nippones avaient alors mis en place un système de tirage au sort pour permettre à quelques heureux veinards de mettre enfin la main sur la machine.Ainsi, en un peu moins de deux ans,. Un score colossal, qui permet à Big N de dépasser les ventes de Sony, dontdepuis son lancement au Japon début 2014. A noter que ce score ne concerne que les PS4 classiques (soit les modèles fat et slim), et n'inclut pas les ventes de PS4 Pro (qui s'élèvent à environ 1 million d'unités).Dans les premiers mois de l'année 2019, Nintendo devrait donc dépasser (complètement) la PS4 de Sony, bien aidé par le succès de Super Smash Bros Ultimate notamment , qui a connu un départ canon dans le monde entier. Au Japon, le jeu a d'ores et déjà dépassé les 2 millions de ventes.A noter que si vous venez de vous offrir (ou d'offrir) une Nintendo Switch, nous vous avons concocté un guide de démarrage, recensant les principales fonctions à connaitre pour profiter pleinement de votre nouvelle console.